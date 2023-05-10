Дівчина Кріштіану Роналду поділилася новими сімейними фото

Вони переїхали до Саудівської Аравії у січні, коли Кріштіану Роналду підписав контракт на 200 мільйонів євро на рік із місцевою ФК "Аль-Наср".

Джорджина Родрігес, 29-річна наречена відомого футболіста Кріштіану Роналду, поділилася в Instagram-акаунті серією фотографій, де продемонструвала свою шикарну фігуру.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес, схоже, плавно освоюються в Саудівській Аравії. На знімках кохана знаменитого португальського спортсмена позувала біля басейну на тлі розкішної вілли та парку дорогих автомобілів.

Джорджина показав свою фігуру у небесно-блакитному бікіні від Calzedonia.

Футболіст зі світовим ім'ям також опублікував у своєму Instagram-акаунті серію фотографій із сімейного відпочинку з дітьми. На одному зі знімків він грає з однорічним малюком Беллою Есміральдою.

Нагадаємо, Джорджина вперше зустріла Роналду у 2016 році, коли працювала у бутіку Gucci у Мадриді. Вони повідомили про свій роман вже наступного року. І зараз виховують п'ятьох дітей: двох спільних і трьох від попередніх відносин Роналду.

Зараз Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти живуть у Саудівській Аравії, оскільки футболіст уклав дуже вигідний контракт із місцевим футбольним клубом.

Також Фокус писав про переживання Джорджини Родрігес через втрату дитини від Роналду.