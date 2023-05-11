Принц Гаррі пошкодував би, якби пропустив коронацію, — джерело

Герцог Сассекський відвідав історичну подію без своєї дружини Меган Маркл та двох їхніх дітей.

Принц Гаррі пошкодував би, якби пропустив коронацію батька, вважає колишня королівська співробітниця. Про це пише People.

За кілька тижнів до коронації Чарльза ІІІ ходили чутки про те, чи прилетить із США його молодший син принц Гаррі з дружиною Меган Маркл на історичну подію. Зрештою, герцог Сассекський прибув на захід без коханої, яка залишилася в Каліфорнії з Арчі та Лілібет.

Колін Гарріс, колишня особиста секретарка британського монарха, вважає, що Гаррі пошкодував би, якби не з'явився 6 травня 2023.

"Він особисто пошкодував би про це, якби не був там, щоб підтримати свого батька", — стверджує джерело.

"Я рада, що принц Гаррі був там. Як мати, я вважаю, що це було правильно… і король [був] у захваті", — додала Гарріс.

Принц Гаррі Фото: Getty

Одягнувши костюм Dior і медалі для коронації у Вестмінстерському абатстві, герцог Сассекський зайняв своє місце в третьому ряду багатовікової церкви.

Він сидів поруч зі своїми двоюрідними сестрами, принцесою Беатріс і принцесою Євгенією, та їхніми чоловіками. Брат Гаррі, принц Вільям, розташувався на першій лавці зі своєю дружиною Кейт Міддлтон та їхніми дітьми, принцом Луї та принцесою Шарлоттою.

Гаррі пробув на батьківщині лише 24 години, повернувшись до Лос-Анджелеса відразу після церемонії, щоб не пропустити четвертий день народження свого сина Арчі. Перш ніж зібрати ручну валізу та відправитися на свій рейс British Airways, герцог, як повідомляється, провів лише пів години в Букінгемському палаці і не бачив жодного члена королівської родини після заходу.

Принц Гаррі на коронації Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцесу Євгенію похвалили за підтримку принца Гаррі.

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