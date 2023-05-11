Мілла Йовович у мінішортах приєдналася до зіркового списку гостей на показі Chanel

Chanel провів показ мод Cruise 2024 у Paramount Studios у Лос-Анджелесі, зібравши зіркових та дуже стильних гостей, серед яких були Софія Річі, Марго Роббі, Крістен Стюарт та Мілла Йовович.

Зірки зібралися на показ Chanel Cruise 2024 у Лос-Анджелесі, у тому числі супермодель та актриса Мілла Йовович, яка прийшла в ансамблі Chanel з ефектним б'юті-образом. Про це пише Daily Mail.

47-річна зірка для світського заходу одягла чорні мінішорти у поєднанні з чорними панчохами та туфлями на підборах із сріблястою пряжкою. Доповнила свій елегантний образ акторка кремовою блузкою Chanel з фірмовим принтом, залишивши кілька верхніх гудзиків розстебнутими. Мілла завершила образ монохромною сумочкою та сережками.

Мілла Йовович Фото: Getty Images

Її темно-каштанове волосся було укладено в стильну зачіску. Свої бездоганні риси обличчя Йовович підкреслила макіяжем з яскравими чорно-рожевими стрілками.

Мілла Йовович – дочка російської акторки та сербського лікаря. Вона народилася у Києві, а у віці п'яти років емігрувала до Лондона з Радянського союзу. Незважаючи на своє російське коріння, зірка фільмів "Обитель зла" підтримала Україну в боротьбі проти російської агресії.

У зірки та її чоловіка, американського режисера Пола Андерсона троє дочок: 15-річна Евер, 7-річна Дешилл та 2-річна Ошин.

Нагадаємо, Мілла Йовович показала рідкісне фото із трьома дочками.

Також Фокус писав, що старша дочка Мілли Йовович завітала до шоу Miu Miu.