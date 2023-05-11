Таємнича кохана. Що відомо про матір сьомої дитини Роберта Де Ніро

Уперше про новий ймовірний роман актора після розлучення заговорили влітку 2021.

79-річний американський актор Роберт Де Ніро всьоме став батьком. Фокус розповідає про кохану актора та маму його спадкоємця.

Попри те, що Де Ніро не розкривав новину про вагітність своєї дівчини Тіффані Чен, нещодавно він вийшов на вечерю з нею, коли папараці помітили округлений живіт в акторки.

Знаменитості, які познайомилися в 2015 році, вперше зав’язали романтичні стосунки в 2021 і з тих пір зберігають роман у таємниці.

До їхнього роману Де Ніро став батьком дітей від Даян Ебботт, Тукі Сміт та Грейс Гайтавер.

Лауреат премії "Оскар" усиновив доньку Еббот, Дрену, у 1976, і того ж року вона народила сина Рафаеля. Він також став батьком синів-близнюків Аарона та Джуліана від Сміт у 1995 році, а потім сина Елліота та доньки Гелен від Гайтавер у 1998 та 2011 роках відповідно.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен

Ким працює мама сьомої дитини Роберта Де Ніро

Тіффані Чен, яка працює інструктором з бойових мистецтв, була включена до Зали слави журналу Inside Kung-Fu як учасник року у віці 26 років у 1994.

Як вони познайомилися

Де Ніро і Тіффані разом працювали над фільмом 2015 року "Стажер" з Енн Гетевей у головній ролі. Тіффані зіграла інструктора у другорядній ролі, працюючи з персонажем Де Ніро, Беном.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен у фільмі "Стажер"

79-річний актор був одружений з Гайтавер під час зйомок картини. Вони розлучилися у 2018 році.

Їхні стосунки

Де Ніро та Тіффані вперше помітили в серпні 2021, коли вони трималися за руки під час відпустки на півдні Франції. Тоді ж їх зняли і за поцілунками на яхті.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро став батьком всьоме.