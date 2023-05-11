Руслана влаштувала дикі танці у резиденції британського прем'єр-міністра (фото)

Руслана також зустрілася з першою переможницею "Євробачення" від Великобританії Сенді Шоу.

Українська співачка Руслана, яка перемогла на "Євробаченні-2004", на своїй сторінці в Instagram повідомила про те, що виступила на прийомі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, влаштованого в резиденції уряду на Даунінг-стріт, 10. За її словами, на заході була присутня і Сенді Шоу, перша переможниця цього конкурсу від Великобританії.

"Вже легендарні наші #ДікіТанці прозвучали в легендарному No.10 Downing Street. Багато чого сталося у цих стінах вперше. Але про це колись згодом. Це був особливий прийом прем'єр-міністра Ріші Сунака на честь України та з нагоди Євробачення, яке Великобританія проводить від імені України під нашими національними кольорами", – пише співачка.

Під час урочистого прийому вона подякувала політику за всю допомогу, яку Великобританія надає Україні з початку війни проти російської агресії, та наголосила на єднанні двох країн через музику, культуру, спільні цінності та гуманізм.

"Я була дуже натхненна прийомом та увагою та людським теплом, яким охопив нас пан Ріші Сунак та його служба. Під час таких подій іноді стримуєш посмішку, розуміючи та поважаючи ціну, якою Україна стає героєм усіх новин та подій, але частіше сльози. Слава Україні !" – завершила свій пост артистка.

На опублікованих фото видно, що захід пройшов у дуже теплій обстановці, а драйвові пісні Руслани по-справжньому запалили поважну публіку.

Wild Dances (" Wild Dances ) – пісня Руслани з однойменного альбому, з якою вона перемогла на "Євробаченні-2004". Артистка також записала її українською мовою.

Як відомо, на "Євробаченні-2023" Україну представляє дует TVORCHI, який виступить у фіналі під номером 19 та виконає пісню "Heart of steel" про захисників "Азовсталі".

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