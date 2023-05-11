Зірку "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз обікрали у готелі на 10 тисяч доларів

Прикраси і, зокрема, обручка зірки, були вкрадені зі спа-готелю в Західному Голлівуді.

34-річна американська модель та акторка Лілі Коллінз була спустошена після того, як злодії вкрали її коштовності та обручку з готелю в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що актриса насолоджувалася SPA-днем у готелі Edition у Західному Голлівуді, де помістила свої кільця та електроніку в камеру схову, перш ніж відправитися відпочивати. Тим не менш, після повернення вона була в шоці, побачивши, що речі були вкрадені.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес розслідує пограбування. За словами джерел, не було жодних доказів злому, і поліція переглядає записи з камер спостереження, щоб спробувати виявити будь-які зачіпки. Звіт про вкрадені предмети класифікується як "понад 10 000 доларів".

Крадіжка стала ударом для Лілі, яка раніше розповіла, що її обручкуа була "саме тим, що вона хотіла".

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" оголосила про свої заручини з режисером Чарлі Макдавеллом у вересні 2020 року, а наступного року пара пов'язала себе шлюбом.

"Я чекала на тебе все своє життя, і я не можу дочекатися, щоб провести наше життя разом..." — підписала Коллінз серію фотографій, зроблених під час і після заповітної пропозиції.

Нагадаємо, Лілі Коллінз зняла класичний образ Одрі Хепберн у серії фотографій для цифрового випуску Harper's Bazaar UK.

Також Фокус писав, що Лілі Коллінз з'явилася на обкладинці Vogue у вушанці українського бренду Ruslan Baginskiy. Головні убори від Руслана носять зірки по всьому світу, а серед його шанувальниць Белла Хадід та Мадонна.