Знаменитість зіграла у кримінальній картині у віці 12 років.

41-річна американська акторка Наталі Портман висловилася про свою роль у фільмі "Леон: Кілер". Про це пише Hollywood Reporter.

Це була перша роль зірки екрану ізраїльського походження в кіно у 1994. Вона знялася у картині у 12 років. Фільм Люка Бессона розповідає про вбивцю (Жан Рено), який забирає дівчину після того, як її родину вбили, і навчає її також бути кілером.

Портман похвалили за її гру у фільмі, і це поклало початок її доволі успішній кар'єрі. Але наразі 41-річна акторка відчуває двоякі почуття щодо "Леона" та Бессона, який зіштовхнувся зі звинуваченнями з тих пір, про що вона розповіла в новому інтерв’ю. У минулому Портман також розповідала про те, як її сексуалізували дорослі чоловіки після того, як вона зіграла цього персонажа.

Наталі Портман у фільмі "Леон" Фото: Скриншот

"Цей фільм досі улюблений, і люди звертаються до мене щодо нього більше, ніж про будь-що, що я коли-небудь знімала, і це дало мені змогу зробити кар’єру, але, безперечно, коли ви дивитесь його зараз, у ньому точно є певна жахливість, м’яко кажучи, його аспекти", – сказала вона. "Так, для мене це складно".

Згодом Люка Бессона звинувачували кілька акторок у сексуальному насильстві. У 2018 році Санд Ван Рой, акторка, яка знімалася у двох фільмах Бессона, заявила, що режисер її зґвалтував. Потім ще вісім жінок виступили із заявами про те, що він домагався або нападав на них у минулому. Справу Ван Рой було закрито у французькому суді у 2021 через брак доказів.

Нагадаємо, 41-річна Наталі Портман продемонструвала фігуру у чорній мінісукні.

Також Фокус писав про вихід Наталі Портман на публіку в образі українки.