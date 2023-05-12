Принцеса Беатріс дала рідкісний коментар про королеву Каміллу

Донька скандального принца Ендрю пригадала благодійну діяльність дружини короля.

34-річна принцеса Йоркська Беатріс дала рідкий коментар щодо королеви Камілли. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні донька принца Ендрю повернулася до своїх офіційних королівських обов’язків, відвідавши церемонію вручення книжкової премії "Оскар".

Під час заходу принцеса Беатріс дала рідкісний коментар про дружину нового короля Великобританії Чарльза ІІІ, королеву Каміллу.

"У ці вихідні мені нагадали – це були великі вихідні – про важливість спільноти", — звернулася до гостей донька Сари Фергюсон. "Я також знаю про важливість грамотності для Її Величності Королеви, і я сподіваюся, що ми зможемо знайти більше способів співпраці з книжковою премією".

Королева Камілла Фото: Getty Images

Племінниця короля пригадала про потужну благодійну діяльність його дружини, якою вона займалась задовго до сходження на престол. Зокрема Чарльз ІІІ та королева Камілла переймалися питаннями екології, через що на їхніх коронаційних мантіях були вишиті рослини.

Принцеса Беатріс з'явилася незабаром після того, як вона приєдналася до своєї вагітної сестри принцеси Євгенії під час коронації Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві.

Принцеси Беатріс та Євгенія на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Беатріс відвідала екологічний захід у компанії свого сина та пасинка.

Також Фокус писав про образи доньок принца Ендрю та Сари Фергюсон на коронації Чарльза ІІІ.