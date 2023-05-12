"Мені з цим жити": Шварценеггер вперше щиро розповів про розлучення після 25 років шлюбу
У серіалі з трьох епізодів Арні відверто розповів про своє життя, шлях до слави та невдачі на шляху.
75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер поділився на своїй сторінці в Instagram анонсом документального фільму "Арнольд" від Netflix, в якому емоційно та публічно продемонстрував емоції, пов'язані з його родиною, а також без прикрас розповів про свій життєвий шлях.
Підйом голлівудської ікони від скромних починань у сільській Австрії до зірки бойовиків буде описано у трисерійному проєкті, який вийде 7 червня.
Серед іншого зірка "Термінатора" розмірковує про неспокійні часи у своєму особистому житті. 25-річний шлюб Шварценеггера з Марією Шрайвер розпався у 2011 році, коли з'ясувалося, що у нього народився син Джозеф Баена, якому зараз 25 років, від хатньої робітниці Мілдред Баени.
"Люди пам'ятатимуть мої успіхи, але вони також пам'ятатимуть і ті невдачі. Це було дуже важко для мого шлюбу, для моїх стосунків із дітьми. Я завдав достатньо болю своїй сім'ї. Мені доведеться жити з цим все життя, що залишилося", – каже актор.
Серіал також включає кадри, що раніше не публікувалися, на яких Арні качає залізо, і закулісні моменти його шляху в політику, коли він став губернатором Каліфорнії.
"Я побачив себе на цій сцені. Тисячі людей кричать: "Арнольд, Арнольд, Арнольд!" І коли ви уявляєте щось дуже чітко, ви вірите, що можете на 100% досягти цього. Мені довелося багато чого навчитися, подолати перешкоди", – описує він свій шлях до слави.
Говорячи про те, як вирішив піти в політику, Шварценеггер зазначив:
"Ви можете отримати травму, і всі спортивні штучки закінчилися. Але єдине, що ніхто не може у вас відібрати, це ваш розум. Я шукав інший виклик, політику".
За словами друзів, Арнольд не мав ні штабу, ні реального плану, але він "висадив у повітря політичну систему".
"Є завдання та проблеми, але я хочу робити те, що всі вважають неможливим. Моє бачення не говорило про те, щоб здаватися, моє бачення було про сходження на гору", – додає актор і політик.
Шрайвер і Шварценеггер одружилися в 1986 році, майже через дев'ять років після їхньої першої зустрічі. Вони подали на розлучення у 2011 році та завершили процес аж у 2021-му.
Позашлюбний син актора, Джозеф Баена, з'явився на світ 2 жовтня 1997 року, лише через кілька днів після того, як Шрайвер народила четверту дитину пари, Крістофера.
Розлучення не супроводжувалося скандалами. Незважаючи на те, що у них ніколи не було шлюбного контракту, на кону стояло 400 мільйонів доларів, проте колишнє подружжя все ж таки змогло домовитися.
Після розлучення діти Арні довго не хотіли з ним спілкуватися, але з роками крига скресла, і зараз вони проводять багато часу разом.
У лютому Шрайвер докладно розповіла про свою боротьбу зі славою колишнього чоловіка і про те, як наслідки їхнього розлучення призвели до того, що вона звернулася до монастиря, сподіваючись відчути себе менш "невидимою" і впоратися з крахом своїх стосунків.
Раніше Фокус писав, що Шварценеггер своїм прикладом продемонстрував, як треба вирішувати проблеми, беручи участь у ремонті доріг.