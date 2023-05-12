Сінді Кроуфорд продемонструвала комфортний образ для буденних справ навесні 2023 (фото)

Зірка подіумів відправилася за покупками у Малібу.

57-річна американська модель Сінді Кроуфорд продемонструвала комфортний образ для прохолодної весни 2023. Про це пише Daily Mail.

Мама Кайї Гербер напередодні запасалася продуктами в Whole Foods після того, як вийшла зі спа-салону в Малібу.

Повертаючись із супермаркету до машини, 57-річна зірка подіумів, яка прикрасила 18 обкладинок Vogue за свою модельну кар’єру, виглядала розслабленою, тримаючи в руках коричневий паперовий пакет.

Для свого невимушеного виходу Сінді одягла темно-синій светр з довгими рукавами, укорочені білі джинси та коричневі босоніжки із золотою пряжкою.

Її каштанове волосся було укладене об’ємними хвилями, які каскадом спадали на її плечі, і вона приховала очі за масивними сонцезахисними окулярами.

Сінді Кроуфорд

Здавалося, модель насолоджується рідкісними митями зі своїм чоловіком Ренді Гербером та їхніми двома дітьми Кайєю, 21, і Преслі, 23. Донька знаменитості будує доволі успішну карʼєру у модельній індустрії, прикрашаючи обкладинки відомих глянців та беручи участь у показах мод.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд розповіла, як вони з чоловіком ділять домашні обовʼязки.

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