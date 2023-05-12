64-річна Мадонна показала плачевний результат репетицій (фото)

Співачка активно готується до туру з нагоди 40-річчя творчої діяльності.

Американська поп-легенда Мадонна напередодні свого туру на честь 40-річчя творчої діяльності продовжує підігрівати інтерес публіки. Так, зірка показала своїм 18,9 мільйонам підписників в Instagram синці на стегнах, щоб продемонструвати, наскільки екстремальними є її репетиції.

Окрім підготовки до концертів, артистка бере уроки боксу у свого молодого бойфренда Джоша Поппера та показує шанувальникам будні у спортзалі. На тренування зірка ходить при повному параді. На одному з опублікованих фото після занять вона позує у рваній чорній майці з вишитою на грудях червоно-білою ілюстрацією, чорних панчохах до стегон та червоних шортах із рваними боками.

Свій образ вона доповнила окулярами в чорній оправі, а навколо її тулуба був обмотаний товстий білий пояс.

Ювілейне турне Мадонни розпочнеться 15 липня з аншлагового шоу у Ванкувері, а потім маршрут концертів протягнеться на південь через захід США. З жовтня до початку грудня у співачки заплановані виступи в Європі, після чого вона повернеться до Північної Америки.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала рідкісне фото своєї матері, яка померла, коли майбутня суперзірка була ще маленькою.