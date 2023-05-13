З'явився новий портрет короля Чарльза III з принцами Вільямом та Джорджем

Фото представляє майбутнє монархії багато десятиліть вперед.

Новий портрет було зроблено в тронному залі Букінгемського палацу за кілька годин після коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві минулої суботи. Фото 74-річного короля в оточенні його сина, 40-річного принца Вільяма та його онука, 9-річного принца Джорджа підкреслює лінію наступності королівської родини. Про це пише Daily Mail.

Під час церемонії Вільям дав присягу на вірність своєму батькові, а Джордж, третій у черзі на престол, відігравав ключову роль пажа пошани короля.

На знімку Його Величність сидить у Тронному залі у повних регаліях, враховуючи мантію стану та корону Імператорської держави, і тримає Державу Государя та Скіпетр з Хрестом. Він сидить на одному з пари тронних крісел 1902, які були виготовлені для принца і принцеси Уельських на коронації короля Едуарда VII.

Його син і спадкоємець принц Уельський одягнений у парадну форму валлійської гвардії та мантію Ордену Підв'язки.

Принц Джордж, другий у черзі на престол, носив форму почесного пажа і виглядав помітно розслабленим з огляду на його сором'язливість перед камерами.

Король Чарльз III з принцом Вільямом та принцом Джорджем Фото: Instagram @theroyalfamily

На другому фото зображені король та королева Камілла з почесними пажами та присутніми дамами. Камілла носить корону королеви Марії, сукню від Брюса Олдфілда та вбрання маєтку.

Король Чарльз і королева Камілла з пажами Пошани та дамами

Фотографом був Х'юго Бернард, який зробив знамениті весільні фото тодішнього принца Уельського та Камілли Паркер Боулз у Віндзорському замку (2005 рік), а 2011-го був автором офіційних весільних фотографій принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Букінгемському палаці.

Раніше Фокус писав, що після закінчення коронації та урочистих заходів з цієї нагоди Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза III, а також спільний портрет нового монарха та його дружини, королеви Камілли.