Стиль життя Євробачення 2023
Євробачення 2023 року. Глядацьке голосування почалось
За свою країну голосувати не можна, але голос за фаворита можна віддати просто зараз.
У Ліверпулі добігає кінця гранд-фінал "Євробачення 2023" і вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто став переможцем. Відкрито глядацьке голосування.
За свою країну голосувати не можна, але за фаворита можна віддати голос кількома способами.
Як голосувати у фіналі "Євробачення-2023"
- у програмі Eurovision Song Contest, яка доступна для встановлення на пристрої iOS та Android;
- на сайті www.esc.vote;
- відправивши SMS із номером учасника на номер 7576.
Наприкінці шоу ведучі від країн-учасниць оголосять оцінки конкурсантам від професійного журі кожної країни. Загальну кількість глядацьких балів та журі оголосять організатори конкурсу.
Нагадаємо, під 19 номером виступив український дует TVORCHI та зірвали овації з піснею "Heart of Steel".