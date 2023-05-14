Євробачення 2023 року. 12 балів Швеції. Як проголосувало професійне журі в Україні

Від Швеції виступала співачка Лорін, яка спочатку вважалася фавориткою конкурсу.

Після того, як проголосували глядачі, за учасників "Євробачення 2023" почали віддавати голоси професійне журі.

Голоси від України розподілилися таким чином: найвищу оцінку – 12 балів, отримала виконавиця Лорін зі Швеції, яка бере участь у Євробаченні вже вдруге. І вперше вона здобула перемогу у 2012 році

Далі голоси від професійного журі України розподілились так:

Для Литви – 10 балів;

Для Австрії – 8 балів;

Для Чехії – 7 балів;

Для Польщі – 6 балів;

Для Естонії – 5 балів;

Для Великобританії – 4 бали;

Для Словенії – 3 бали;

Для Італії – 2 бали;

Для Ізраїлю – 1 бал.

Нагадаємо, учасниця від Швеції, Лорін, від початку конкурсу була серед фаворитів і букмекери пророкували їй перемогу. Учасникам від України – дуету TVORCHI віддавали спочатку четверте, а потім третє місце.