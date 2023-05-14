Євробачення 2023 року. 12 балів Швеції. Як проголосувало професійне журі в Україні

Від Швеції виступала співачка Лорін, яка спочатку вважалася фавориткою конкурсу.

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Після того, як проголосували глядачі, за учасників "Євробачення 2023" почали віддавати голоси професійне журі.

Голоси від України розподілилися таким чином: найвищу оцінку – 12 балів, отримала виконавиця Лорін зі Швеції, яка бере участь у Євробаченні вже вдруге. І вперше вона здобула перемогу у 2012 році

Як проголосувало професійне журі України

Далі голоси від професійного журі України розподілились так:

Для Литви – 10 балів;

Для Австрії – 8 балів;

Для Чехії – 7 балів;

Для Польщі – 6 балів;

Для Естонії – 5 балів;

Для Великобританії – 4 бали;

Для Словенії – 3 бали;

Для Італії – 2 бали;

Для Ізраїлю – 1 бал.

Нагадаємо, учасниця від Швеції, Лорін, від початку конкурсу була серед фаворитів і букмекери пророкували їй перемогу. Учасникам від України – дуету TVORCHI віддавали спочатку четверте, а потім третє місце.