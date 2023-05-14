Швеція перемогла на "Євробаченні-2023": підсумки голосування (фото, відео)

На другому місці опинився представник Фінляндії Käärijä, а Україна увійшла до десятки.

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023", що проходив 13 травня у британському Ліверпулі. Перемогла учасниця від Швеції Лорін, яка виконала пісню Tattoo. Український дует TVORCHI опинився на шостому місці.

Для Лорін – це друга перемога. Вперше вона перемогла з хітом "Ейфорія" у 2012 році.

Виступ Лорін на "Евробаченні 2023"

Вона спочатку була фавориткою та букмекери прогнозували їй перемогу. Таким чином, за учасницю від Швеції по 12 балів віддало професійне журі 13 країн.

Це Великобританія, Ізраїль, Іспанія, Данія, Кіпр, Естонія, Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Молдова, Мальта, Нідерланди та Україна.

Після професійного голосування, коли оголосили результати голосування глядачів, Швеція опустилася на друге місце і на перше вирвався інший фаворит — представник Фінляндії.

Але перемога таки дісталася Лорін.

На другому місці опинився представник Фінляндії Käärijä, а на третьому місці – ізраїльська співачка Ноа Кірель (Noa Kirel).

Лорін вдруге перемогла на Евробаченні Фото: Скриншот

Україна увійшла до десятки лідерів, опинившись на шостому місці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Лорін, яка назавжди увійшла до історії, двічі перемігши на конкурсі "Євробачення".