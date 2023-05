"Мені боляче": переможниця "Євробачення-2023" розповіла про ставлення до України (відео)

За словами артистки, вона неодноразово була в Україні, і їй боляче бачити, що зараз відбувається з цією країною. Співачка вірить у її перемогу.

39-річна шведська співачка Лорін Зінеб Нора Талхауї, більш відома публіці як Лорін (Loreen), яка перемогла на "Євробаченні-2023", під час пресконференції зізналася, що була в Україні.

Коли журналісти поцікавилися думкою артистки стосовно того, що відбувається зараз у нашій країні, вона не стала робити якісь конкретні заяви з приводу вторгнення Росії, але запевнила, що стежить за новинами.

"Я багато була в Україні, я мала багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз відбувається, мені дуже шкода", — сказала переможниця.

Вона висловила впевненість у тому, що Україна обов'язково переможе.

Лорін не вперше підтримує Україну. Раніше вона говорила, що наша країна — одне з найкрасивіших місць, де вона була.

"Чудові люди! І я сумую за Україною. Я вдячна вам за всю підтримку та коментарі. Я вам дуже вдячна! Я посилаю вам свою любов, свою енергію! Тримайтеся! Все зміниться! Все буде краще!" — звернулася до українців зірка.

Під час голосування у гранд-фіналі українці дали шведській виконавиці 12 балів. Лорін перемогла, обійшовши представника Фінляндії, і вдруге здобула головний приз. Вперше тріумфатором "Євробачення" вона стала у 2012 році у Баку з піснею "Euphoria".

Після перемоги на "Євробаченні-2023" навколо Лорін спалахнув скандал. Багато хто звинуватив її у плагіаті пісні української співачки Міки Ньютон "В плену" та композиції АВВА "The Winner Takes It All".

