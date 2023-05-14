Шанувальники Кейт Міддлтон назвали її найкраще вбрання

Дружина майбутнього короля Великобританії підкорила серця фанатів своїм виглядом і не залишила їх байдужими.

41-річна принцеса Уельська вразила світ не тільки своєю появою у відеозаписі для гранд-фіналу "Євробачення-2023", зігравши на піаніно в Багряній вітальні Віндзорського замку, але й неймовірним образом, обговорення якого не припиняється досі, пише Hello.

Перед поглядом глядачів Кейт Міддлтон постала, силячи за музичним інструментом у неймовірній синій сукні на одне плече Marlowe від свого улюбленого дизайнера Jenny Packham. Пояс убрання був розшитий камінням, а довга шифонова спідниця хвилями струменіла з її талії і спадала на підлогу.

Віддаючи шану покійній королеві Єлизаветі II своїми аксесуарами, принцеса Уельська одягла сережки із сапфірами та діамантами, які вважалися частиною особистої ювелірної колекції покійної монархині. Її темні локони були викладені на бічний проділ і спускалися одне плече.

Цей ансамбль королівські шанувальники вже назвали найкращим вбранням принцеси Кейт та порівняли її з богинею.

"Я не можу собі уявити, як красиво рухається ця сукня, якщо все, що ми бачили, це те, що вона нерухома. Потрібний захід з тіарою наприкінці цього року. Я хотіла б, щоб весь образ був повністю гламурним!", "Дуже красиве драпірування, і мені подобається, як вона виглядає, сидячи за піаніно", "Один з її кращих образів! Мені подобається все в ньому. Вся сцена з нею за піаніно в мрійливій сукні була ніби з казки".

Казкова сукня Кетрін кобальтово-синього відтінку також стала зворушливою даниною поваги Україні, яка перемогла на "Євробаченні" минулого року, але не змогла прийняти конкурс у себе через російське вторгнення і воєнні дії.

Раніше Фокус писав про найяскравіші образи Кейт Міддлтон на урочистостях з нагоди коронації Чарльза III.