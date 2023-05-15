Демі Мур у леопардовому бікіні вперше показала свою онуку (фото)

Акторка не приховує щастя бути бабусею.

60-річна американська актриса Демі Мур, яка нещодавно стала бабусею, на День матері порадувала своїх шанувальників, показавши їм в Instagram фото новонародженої онуки.

Чорно-білі знімки були зроблені біля басейну, і новоспечена бабуся позує у леопардовому бікіні, демонструючи не лише дитину, а й свою приголомшливу фігуру. Образ доповнили стильні сонцезахисні окуляри.

Окрім знімка з онукою, актриса додала фото, де позує поруч із вагітною дочкою, допомагає їй під час пологів, а також архівний кадр, на якому вона сама вагітна Румер.

Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram

"Коло життя". З днем ​​матері!' — Підписала фото Демі.

Луетта, а саме так звати дівчинку, – народилася 18 квітня. Її мама – старша донька Демі Мур та Брюса Вілліса Румер. Актори також мають 31-річну Скаут і 29-річну Таллулу.

Румер також вшанувала матір цього дня. Вона завантажила милу фотографію, зроблену невдовзі після її народження.

"Можливість відсвяткувати цей день з тобою – це не передати словами. Привілей іти цим шляхом материнства з тобою, щоб підтримувати і направляти мене, – це те, про що я тільки мріяла. Дякую, що надала мені найпрекрасніше місце, коли я робила перехід від дівчини до матері. Дякую, що допомогла мені пройти через це і піднятися на ноги, щоб мати пологи, про які я мріяла. Який подарунок – нарешті по-справжньому зрозуміти всю глибину твоєї любові до мене та моїх сестер через мою нескінченну любов до дочки. Я люблю тебе, мамо. Мене переповнює стільки радості та подяки. Я ніколи не була така щаслива за все своє життя. Я мріяла про цей день відтоді, як народилася", — написала вона.

Раніше Фокус писав, що нинішня дружина Брюса Вілліса зробила несподіване зізнання про стосунки чоловіка та Демі Мур.