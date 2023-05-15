"Висококласне біле сміття": Джулія Фокс з'явилася на вулиці в дуже дивному вигляді

Образ Джулії можна охарактеризувати словами "чим гірше, тим краще".

33-річна італійська модель та актриса Джулія Фокс продовжує епатувати публіку своїми модними виходами й іноді викликає щире здивування одягом, який обирає не лише для заходів, а й просто для прогулянок.

Так, колишня дівчина Каньє Веста знову засвітилася на вулицях Лос-Анджелеса у, м'яко кажучи, дивному образі. Модель одягла білий укорочений топ з написом "висококласне біле сміття", коричневий жакет, білі шльопанці, оздоблені пухом, і чоловічі труси Diesel. Образ завершувала сумочка з зеленим пухом, сонцезахисні окуляри та золоті сережки.

Її помітили на заправці, коли вона, залишивши авто, зайшла до цілодобового магазину, щоб купити продукти.

Джулія Фокс у дуже дивному образі Фото: Getty

Це не вперше, коли Джулія демонструє свій секс-позитивний стиль. Нещодавно вона здивувала всіх у прозорому латексному ансамблі, прикрашеному презервативами.

Модель стала майже культовою завдяки своїй незвичайній зовнішності та гідним мемів фразам. Багато хто дізнався про неї через її короткий роман з репером Каньє Вестом. Одним із найвідоміших образів була її товста чорна підводка для очей, як у панди, – техніка, яку вона розробила вдома.

Однак, попри своє модне чуття, зірка не була присутня на Met Gala-2023, натомість розкритикувавши запрошених знаменитостей за відсутність моди та кумівство.

"Якби йшлося про моду, я б там була, але це не так. Це про політику, привілеї, хто ваші батьки і скільки грошей ви заробляєте", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс внесла вражаючу заставу за брата, підозрюваного у виробництві зброї.