Сем Асгарі виклав спільне відео з Брітні Спірс на тлі чуток про смерть співачки

Чоловік поп-співачки показав, як вони з Брітні ходять узбережжям.

Сем Асгарі, чоловік співачки Брітні Спірс виклав у Instagram спільне відео з дружиною на тлі численних чуток, серед яких був навіть один про те, що Брітні нібито померла, і хтось інший публікує фото та відео у її соцмережах.

У ролику Брітні та Сем позують на пагорбі з видом на водойму. "Займаюся хайкінгом з моєю жінкою", — підписав публікацію модель, фітнес-тренер і актор-початківець.

Сем Асгарі опублікував відео з Брітні Спірс

Раніше Сем і Брітні дали кілька причин сумніватися в тому, що у шлюбі все гладко. Вони проводили час окремо і без обручок, після Спірс відлетіла відпочивати на Гаваї разом з приятелем, менеджером Кейдом Хадсоном.

У результаті агенту Сема Асгарі довелося дати пояснення, чому він не носить обручку. Її довелося зняти через зйомки у фільмі.

Але після шанувальники співачки почали поширювати чутки про те, що вона мертва та її на численних відео та фото зображує інша людина. Доказом цієї теорії змови послужило відео, в якому танцююча Брітні проводить руками перед обличчям, в результаті відео спотворюється, і на ньому можна вгадати риси іншої людини. Є версія, що у відео використовувалася технологія "діпфейк", тобто обличчя Брітні просто наклали на обличчя невідомої дівчини.

Брітні Спірс продовжує провокувати чутки

Тож нове відео, викладене Семом Асгарі не переконало шанувальників співачки у тому, що з нею все гаразд. Вони стверджують, що відео старе і було знято ще 2022 року. Фанати вимагають влаштувати пресконференцію для співачки, щоб вони могли переконатися, що з нею все гаразд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вихід мемуарів Брітні Спірс було відкладено на невизначений час. Причина цього — гнівні листи у видавництво від адвокатів відомих особистостей, з якими співачка мала стосунки, і яких вона згадала у своїй книзі.

Фанати вважають, що Брітні Спірс описала Джастіна Тімберлейка, Коліна Фаррелла та Джареда Лето.

А журналісти впевнені, що це Колін Фаррелл найбільше боїться виходу мемуарів. Адже у 2000-х, коли він мав роман із Брітні, він був досить скандальною персоною. Отже, коли вони розлучилися, він надіслав їй наклейку на бампер з написом "Посигналь, якщо ти спала з Коліном Фарреллом".

За чутками, Брітні Спірс була шокована та засмучена. А нещодавно вона дала новий привід турбуватися про себе, коли стало відомо, що вона зловживає кофеїном і не спить три дні.