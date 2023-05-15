Катя Осадча показала всіх трьох синів (фото)
Телеведуча поділилася кадрами з мамою та спадкоємцями на честь Міжнародного дня матері 2023.
39-річна українська телеведуча Катя Осадча в честь Дня матері 2023 показала всіх трьох синів. Сімейними знімками дружина Юрія Горбунова ділиться в Instagram.
Багатодітна мама показала кадри з 20-річним сином Іллею від першого шлюбу та двома спадкоємцями від Юрія Горбунова — шестирічним Іваном та однорічним Данилом.
"Мами не вміють скаржитись на втому, мами можуть годинами по морозу гуляти з візочком, мами вміють спати уривками по 10 хвилин вночі і зранку бігти на роботу. Мама — це найважча і одночасно найпрекрасніша рутина", — підписала карусель фото Катя Осадча.
Також зірка екрану показала рідкісне фото зі своєю мамою Анною.
"Мамо, дякую за все ❤️ Вітаю всіх мам — наджінок зі святом! Нехай сьогодні всі діти будуть трохи чемніші, ніж завжди 😅", — зазначила Осадча.
"Катруся у Вас таких гарних три козака, респект!!! Мами як гудзики, на них все тримається!)))) Щастя Вашій сім'ї!", "Син ваш,просто ваша копія.😍", "Зi святом вас,милi жiнки..!.чудовi матусi , пречудових родин..!!!!⚘⚘⚘⚘⚘❤", — пишуть у коментарях підписники знаменитості.
Нагадаємо, співачка Тіна Кароль на честь свята також показала рідкісні знімки зі своїм єдиним сином.
Раніше Фокус писав про привітання від українських та світових зірок із Днем матері 2023.