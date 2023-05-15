Рахунки модного будинку Валентина Юдашкіна заарештували за борги

Втім, у модному домі цю інформацію спростовують і зазначають, що бутіки працюють у штатному режимі.

Федеральна податкова служба Росії (ФПС) заарештувала рахунки модного будинку покійного дизайнера Валентина Юдашкіна через два тижні після смерті кутюр'є. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Згідно з інформацією, що з'явилася у російських ЗМІ, причиною стали борги на мільйони рублів. Зазначається, що компанія не подала звіт за весь 2022 рік.

Стверджується, що два роки тому на рахунки ТОВ "Будинок моди Валентин Юдашкін" вже було нараховано борг у розмірі 118 мільйонів рублів (понад мільйон доларів).

При цьому зазначається, що магазин, розташований на проспекті Кутузовському в Москві, продовжує працювати.

Незабаром з'явився коментар від Будинку моди Юдашкіна. Там стверджують, що інформація хибна та бренд продовжує роботу у штатному режимі.

"Обидва бутіки (Кутузовський проспект,19 та Вознесенський провулок, 6/3) відкриті та працюють, згідно з розкладом. Галина Юдашкіна є креативним директором Будинку моди, і продовжує справу Маестро. Бренд активно готується до випуску нових колекцій на сезон", — йдеться у заяві дома моди виданню The Blueprint.

Галина Юдашкіна, дочка Валентина Юдашкіна та його дружини Марини, одружена з Петром Максаковим, онуком народної артистки Росії Людмили Максакової.

Галина Юдашкіна з батьком та матір'ю Фото: Instagram gyudashkina

У пари троє дітей. Весілля вони зіграли у Москві, проте потім жили у США, а потім переїхали до Гонконгу. Онуки дизайнера є громадянами США та РФ. Мати дизайнера мешкає в Ізраїлі.

Незадовго до смерті він із дружиною Мариною їздив до Ізраїлю, де зустрічався також з Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним, з якими товаришує багато років.

Валентин Юдашкін помер 2 травня, у віці 59 років. Про смерть дизайнера повідомила його дружина Марина Юдашкіна. Причиною смерті став рак нирки на останній стадії.

Церемонія прощання з Юдашкіним відбулася 6 травня у Траурній залі Троєкурівського цвинтаря. Попрощатися із відомим дизайнером приїхали практично всі зірки російського шоубізнесу. Був навіть речник Путіна Дмитро Пєсков.

Також сюрпризом стало прибуття Алли Пугачової. Вона прилетіла з Тель-Авіву приватним рейсом та не спілкувалася з пресою.

Алла Пугачова на похороні Валентина Юдашкіна Фото: dni.ru

Нагадаємо, раніше через несплату податків у РФ затримали відому блогерку Олену Бліновську. Ведучу популярного марафону особистісного зростання "Марафон бажань" затримали в рамках кримінальної справи про несплату податків у розмірі 918 млн рублів. Бліновську зупинили на кордоні з Білоруссю, на руках у неї були квитки до Казахстану.