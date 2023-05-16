Шакіра записала відеокліп зі своїми синами: Саша та Мілан заспівали разом із матір'ю

Співачка присвятила пісню своїх хлопчикам і їхній підтримці на старті нового життя.

46-річна колумбійська співачка Шакіра продовжує використовувати скандальне розслучення з футболістом-зрадником Жераром Піке у своїй творчості. Цього разу вона порадувала публіку новим і дуже зворушливим відеокліпом на пісню "Acróstico", де грала на піаніно та співала разом зі своїми синами, восьмирічним Сашею та 10-річним Міланом.

Нова балада присвячена дітям артистки й тим труднощам, із якими вони зіткнулися, коли їхній звичний світ зруйнувався. У кадрі вони всі втрьох сидять за піаніно, вкритим графіті, а навколо них повно коробок, що зазвичай супроводжують будь-який переїзд і початок нового життя.

Шакіра познайомилася з Піке 12 років тому на зйомках її музичного кліпу "Waka Waka". 3 червня минулого року пара різко розлучилася після того, як співачка запідозрила спортсмена в зраді. Виявилося, що, поки її не було вдома, Піке водив туди коханку, Клару Чіа Марті. Інтрижку видала банка із варенням.

Нова пісня — не лише про любов до дітей, а й про прощення.

"Хоча я не знаю, як підставити іншу щоку / Мудро навчитися прощати. Ти навчив мене, що кохання — це не афера, і що, коли воно справжнє, воно не закінчується / Я намагалася перешкодити тобі побачити, як я плачу, я не хотіла щоб ти бачив мою слабкість. І хоча життя так повелося зі мною, я буду сильною тільки заради тебе", — співає вона, адресуючи слова дитині.

І Саша, і Мілан по черзі співали варіацію на приспів:

"Ти лікуєш мій біль / Ти змушуєш мене почуватися краще / Я тут для всього, що тобі потрібно / Ти прийшов, щоб завершити те, чим я є".

За словами артистки, цього року Мілан написав пісні, які викликали в неї сльози емоцій, а Саша годинами грав на фортепіано, відкриваючи свій голос.

"Обидва були поряд зі мною в студії та, почувши цю пісню, присвячену їм, попросили мене взяти участь у ній. Вони відчули та виконали її для себе й для всіх із пристрастю і почуттям, які несе в собі музика. Мілан і Саша, як чудово бачити, як ви розправляєте крила, щоб почати втілювати свої мрії в життя! Немає нічого, що змушувало б мене почуватися повноціннішою, ніж бути їхньою мамою", — зізналася Шакіра.

"Acróstico", випущений минулого четверга, є третім синглом із майбутнього 12-го студійного альбому Шакіри після дис-треків TQG і Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Раніше Фокус писав, що в Маямі Шакіру помітили із суперзіркою гоночного спорту Льюїсом Гамільтоном.