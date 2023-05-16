Брітні Спірс не спілкується із синами понад рік, — джерело

Раніше вже повідомлялося про непорозуміння між зіркою та її спадкоємцями через відвертий контент Брітні у соцмережах.

41-річна американська співачка Брітні Спірс не бачила своїх синів більше року, вони перестали відповідати на її повідомлення. Про це пише Page Six.

Родинні непорозуміння стались після того, як вони публічно сперечалися про поведінку Брітні в соціальних мережах.

"До кінця літа [2022] напруга настільки посилилася, що хлопці навіть не відповідали на її повідомлення. І вона була розлючена", – заявила продюсерка Кеті Гейс.

Джерело підтвердило, що востаннє артистка бачила синів-підлітків Шона Престона, 17, і Джейдена, 16, на "самому початку 2022 року" — перед своїм весіллям із Семом Асгарі.

Між зіркою сцени та її спадкоємцями сталися непорозуміння на фоні її надто відвертої поведінки у соцмережах.

"Я думаю, що мамі було важко приділяти нам увагу і однаково любити нас; Я не думаю, що вона показала достатньо Престону, і я почуваюся дуже погано через це", — зазначав Джейден.

За словами колишнього чоловіка Брітні Кевіна Федерлайна, схильність співачки хизуватися своїм оголеним тілом в інтернеті не допомогла справі.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

"Я намагаюся пояснити їм: "Слухай, можливо, це ще один спосіб, яким вона намагається виразити себе". Але це не скасовує факт, що це робить з ними", — сказав він. "Це важко. Я не можу уявити, як це відчувати себе підлітком, якому потрібно йти до середньої школи".

Кевін Федерлайн та Брітні Спірс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брітні Спірс поділилася дивними думками про стосунки на фоні чуток про розлучення із Семом Асгарі.

Також Фокус писав про несподіване зізнання Брітні Спірс у соцмережах.