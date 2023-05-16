Нова зірка: племінниця Ніколь Кідман з'явилася на тижні моди в Австралії (фото)

Лючія Хоулі не хоче бути акторкою, але цілком гармонійно почувається в ролі тележурналістки.

Про сім'ю оскароносної австралійської акторки Ніколь Кідман, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, відомо небагато, тому кожна поява на публіці її родичів стає вагомим інфоприводом. Зокрема, ЗМІ навперебій почали писати про те, що племінниця зірки, 25-річна Лючія Хоулі, стала гостею Австралійського тижня моди. Вона вела репортаж для каналу 7Bravo із червоної доріжки.

У кадрі Лючія виглядала ефектно в червоній укороченій блузці-топі із широкими рукавами завдовжки три чверті й такого ж кольору широкій довгій спідниці. Журналістка доповнила ансамбль білими туфлями на підборах і дорогою коричневою сумочкою, перекинутою через плече.

Макіяж дівчини був мінімальним, а волосся Хоулі розпустила, і воно хвилями спадало їй на плечі.

На заході до Лючії приєдналася Зої Маршалл із NRL WAG, яка хизувалась своєю фантастичною фігурою у лаймово-зеленому ансамблі: топі з високим коміром у поєднанні з плісованими штанами. Зої завершила свій образ білою мінісумкою та напівпрозорими туфлями на підборах.

Лючія – дочка молодшої сестри актриси, Антонії Кідман. Антонія, як і її дочка, теж працює журналісткою та телеведучою. Вона паралельно закінчила юридичну школу, щоб стати адвокатом.

Ніколь та Антонія неймовірно схожі. Їх основними відмінностями є колір волосся та очей. Ніколь — блондинка зі світлими очима, а Антонія — кароока брюнетка. А ось риси Лючії Хоулі є чимось середнім між рисами її матері та тітки, тому вона і виглядає такою схожою на них обох.

Люючі зі своєю матір'ю Антонією та молодшою сестрою

Батьки Лючії розлучилися ще у квітні 2007 року. Багато в чому причиною цього стала депресія батька дівчини, Ангуса. Чоловік зміг оговтатися і зав'язати зі шкідливими звичками, а тому продовжив спілкуватися з дочкою. Він помер, коли йому виповнилося 46 років.

Дівчина закінчила університет у Сіднеї, щоб стати журналісткою, і зараз із задоволенням веде репортажі з килимових доріжок. За її словами, вона не має бажання стати акторкою, як її знаменита тітка.

Раніше Фокус писав, що прийомна дочка Ніколь Кідман та Тома Круза кардинально змінила імідж.