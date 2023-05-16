Різ Візерспун показала, як провела День матері 2023 на фоні розлучення з чоловіком (фото)

Зірка "Білявки в законі" поділилася рідкісними кадрами з дітьми.

Голлівудська акторка Різ Візерспун показала, як провела День матері 2023 з родиною на тлі нещодавнього розлучення з колишнім чоловіком Джимом Тотом після 12 років шлюбу.

Зірка екрану поділилася рідкісним знімком зі своїм сином Теннессі.

Вона розпочала своє свято в неділю, прослухавши книгу колеги-акторки Лаури Дерн "Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love".

"Матері, які ви знаходите в людях, які не є вашою мамою. Матерям подобається кінцівка. Матері як дзеркало. … Матері, якими ви не є. Матері, якими ви хотіли бути. Матері, якими ви стали", – зазначила Різ Візерспун.

У суботу акторка "Білявки в законі" провела день зі своєю мамою Беттер Різ, поділившись із нею милим селфі у своїй історії в Instagram і додавши підпис: "Вітаємо всіх чудових мам у світі!"

Різ Візерспун з родиною

Вони пригостили себе пізнім сніданком у ресторані The Continental у Нешвіллі.

На іншому знімку вона сиділа поруч із 10-річним сином Теннессі та додала підпис: "День мами", а потім емодзі з червоним серцем. У наступному завантаженні Різ показала свого іншого сина, 19-річного Дікона, який сидить зі своєю бабусею.

Також знаменитість показала знімок з донькою Авою.

"Боже, мені пощастило бути їхньою мамою 💐💗", — підписала фото зірка "Великої маленької брехні".

Різ Візерспун з донькою

Нагадаємо, як Різ Візерспун переживає розлучення з чоловіком після 12 років шлюбу.

Також Фокус писав про причини розлучення Різ Візерспун та Джима Тота.