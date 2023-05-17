Пріянка Чопра в розкішній сукні відтінку фуксія відвідала захід у Венеції (фото)

Зірка екрану зʼявилася на заході ювелірного бренду, обличчям якого вона давно є.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра вийшла у світ у розкішній сукні відтінку фуксія. Про це пише Daily Mail.

Колишня зірка Боллівуду відвідала захід ювелірного дому Bulgari у Венеції. Акторка була одягнена в насичено-рожеву сукню з відкритими плечима, яка ідеально підкреслювала її фігуру, включаючи підтягнутий прес, і розпустила довге темне волосся.

Сукня була прикрашена білими квітковими деталями спереду, і вона доповнила її привабливими прикрасами, включаючи висячі сережки та кольє, відповідно, від Bulgari.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Крім того, що Пріянка позувала самостійно, вона показалась також разом з іншими стильними знаменитостями-амбасадорами ювелірного бренду, такими як Зендея та Енн Геветей. Колеги-акторки також виглядали неймовірно в обраних ними ансамблях.

26-річна Зендея була в чорній сукні з відкритими плечима. Вона також доповнила вечірній лук кольє. Тим часом Енн вибрала сукню без рукавів із золотими та срібними блискітками, срібні туфлі на платформі та прикраси.

Пріянка Чопра, Енн Гетевей та Зендея Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра прикрасила 12 обкладинок журналу Grazia.

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