Пріянка Чопра одягла свою дочку у пінетки Christian Louboutin за 395 доларів (фото)

Пріянка Чопра та Нік Джонас із дочкою відсвяткували День матері в Лондоні.

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40-річна індійська актриса та модель Пріянка Чопра, яка нещодавно розповіла, що готова відмовитися від кар'єри заради доньки, відсвяткувала День матері в Лондоні, одягнувши 15-місячну Мелті Мері Джонас у дитячі пінетки Christian Louboutin за 395 доларів. Про це пише Daily Mail.

Розкішне дитяче взуття, яке також можна натягнути як довгі чоботи, виконане із сріблястої шкіри Nappa laminata, овчини, прикрашеної мериносовою шерстю, та фірмової червоної шкіряної підошви. Чопра одягла свою малечу в комбінезон з капюшоном з леопардовим принтом, а сама для прогулянки столицею Англії Пріянка обрала бежевий костюм і сіру бейсболку.

Пріянка Чопра з дочкою Фото: Instagram @nickjonas

Чоловік Пріянки — дворазовий номінант на премію "Греммі" Нік Джонас — поділився у своєму Instagram відео їх сімейної прогулянки.

"З Днем матері, кохання моє, — підписав він публікацію. — Ти неймовірна мати. Ти висвітлюєш мене та світ ММ щодня".

Нагадаємо, Пріянка Чопра та американський співак Нік Джонас одружилися у 2018. Між ними різниця у віці 10 років. Мелті Мері — поки що єдина спільна дитина подружжя. Дівчинку народила сурогатна мати наприкінці 2021 року. Проте стало відомо про поповнення у сім'ї через кілька місяців після цього.

Перші сто днів свого життя Мелті провела під наглядом лікарів, адже мала народилася раніше часу.

Раніше Фокус писав, що Пріянка Чопра показала зустріч із однорічною дочкою після тривалої розлуки.