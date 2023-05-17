Енн Гетевей у сукні Versace з капюшоном відвідала ювелірну виставку Bulgari

Колеги-амбасадори Зендея та Пріянка Чопра також відвідали показ ювелірної колекції.

40-річну оскароносна акторка Енн Гетевей, яка є амбассадором Bulgari, була сфотографована на виставці бренду у Венеції, Італія, де Bulgari представив свою колекцію Високого ювелірного мистецтва Mediterranea. Про це пише People.

На ексклюзивний захід Гетевей прийшла у золотій сукні Atelier Versace від самої Донателли Версаче. Красива сукня починалася на її маківці з золотим з обрамляючим золотим капюшоном. Декольте відкривало діамантове кольє з великими рожевими дорогоцінним камінням. Сукня у стилі омбрі переходила від золотого до срібного. Гетевей доповнила вбрання блискучими туфлями на платформі, браслетами на кожному зап'ясті та парою кілець. Зірка фільму "Щоденники принцеси" завершила ансамбль маленькою чорно-золотою сумочкою.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Під час заходу Гетевей поспілкувалася з колегами-амбасадорами бренду Зендеєю та Пріянкою Чопрой.

Приянка Чопра, Енн Гетевей та Зендея Фото: Getty Images

Гетевей стала амбасадором бренду Bvlgari у травні 2022 року разом із актрисою Зендеєю Коулман. Вони обидві дебютували у рекламній кампанії Bvlgari "Несподівані дива".

Крім того, напередодні Енн Гетевей стала обличчям кампанії Versace Icons Collection.

Також Фокус писав, що Енн Гетевей відвідала показ колекції Versace осінь-зима 2023 року в Лос-Анджелесі, одягнувши вбрання, що демонструє, що маленька чорна сукня не повинна бути нудною.