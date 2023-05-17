Арнольд Шварценеггер зізнався, що досі кохає колишню дружину

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер оголосили про свій розрив ще у 2011 році, проте офіційно процес розлучення закінчився у 2021.

75-річний американський актор та політичний діяч Арнольд Шварценеггер зізнався, що досі кохає свою колишню дружину Марію Шрайвер. Про це пише The Hollywood Reporter.

Зірка "Термінатора" все ще дуже кохає свою ексдружину Марію Шрайвер, попри щасливі стосунки зі своєю новою дівчиною-фізіотерапевтом Гізер Мілліган. 75-річний Шварценеггер розповів про любов, яку він відчуває до обох жінок, а також про своє розлучення з 67-річною Марією Шрайвер після своєї невірності.

"Зрештою, ти рухаєшся далі. У мене є чудова дівчина Гізер Мілліган, яка дуже успішна. Я справді пишаюся нею і кохаю її. У той же час я кохаю свою дружину", – сказав він виданню.

"Ми з нею дуже хороші друзі і дуже близькі, і ми дуже пишаємося тим, як виховали наших дітей. Попри те, що в нас була така драма, ми разом святкували Великдень, День матері, Різдво разом, усі дні народження — усе разом", — продовжив він.

Марія Шрайвер

У колишнього подружжя четверо дітей: дочки Кетрін і Крістіна, а також сини Патрік і Крістофер. Зірка "Термінатора" та журналістка почали зустрічатися в 1977 році та одружилися у 1986. Вони розлучилися в 2011 році після того, як Арнольд зізнався, що є батьком дитини від їхньої домробітниці, і вони завершили своє розлучення лише у 2021.

Попри те, що він все ще відчуває і вірить у кохання, колишній губернатор Каліфорнії сказав, що не сумує за шлюбом.

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер Фото: Getty Images

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra зустрівся з Арнольдом Шварценеггером у Відні.

Також Фокус писав про одкровення Арнольда Шварценеггера щодо його розлучення з Марією Шрайвер.