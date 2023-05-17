"Поки ще молода": дівчина вирішила провести 100 побачень за рік у різних країнах (фото)

За словами Старлі Сантос, вона не припинятиме свого турне, навіть якщо хтось їй справді сподобається.

27-річна холостячка з Флориди Старлі Сантос поставила собі за мету зустрічатися з одним чоловіком у кожній країні, але не обов'язково знайти кохання, пише The Sun.

"Я хочу дати щонайменше 100 побачень, навіть якщо знайду того, хто мені сподобається", — сказала Сантос в ексклюзивному інтерв'ю виданню.

За останні три місяці 27-річна дівчина провела час із чоловіками у 12 країнах: Чилі, Аргентині, Бразилії, Уругваї, Колумбії, Венесуелі, Індії, Таїланді, Індонезії, Філіппінах, Сінгапурі та Америці. За її словами, лише індонезієць став для неї великим розчаруванням.

Старлі Сантос, яка народилася і виросла у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, завжди прагнула жити життям кочівника. Після закінчення коледжу вона почала шукати роботу в готелях та ресторанах, ніколи не затримуючись на одному місці надто довго.

"Я подорожувала. Звичайно, я ходила на побачення", — сказала дівчина.

У неї було двоє тривалих стосунків: один хлопець із Нідерландів та один з Індії. Але тільки коли подруга сказала, що вважає життя Старлі цікавішим, ніж на Netflix, вона задумалася про новий експеримент.

Старлі вирішила, що обмежиться одним побаченням у кожній країні та проведе у кожному місці лише чотири чи п'ять днів, щоб досягти 100 за рік.

"Мені було цікаво, де ще у світі я могла б закохатися. Не тільки в людину, а й у місце. І я хотіла просто зробити щось унікальне, поки ще молода. Я не хочу робити це протягом наступних 10 років. Зрештою, я хочу знайти когось, одружитися і таке інше", – пояснила дівчина.

У додатках для знайомств та соцмережах Старлі почала збирати заявки від зацікавлених чоловіків, які хочуть запросити її на побачення у своїй країні.

Видання зазначає, що хоча дівчина торгує криптовалютою та використовує зароблені гроші для оплати своїх подорожей, переважно побачення фінансуються чоловіками.

Сантос сказала, що всі потенційні наречені повинні бути згодні з тим, що вона знімає побачення, а потім публікує його у своєму TikTok. Якщо ні, то вона відмовляється від побачення.

"Думка така, що навіть якщо я зустріну когось, хто мені справді сподобається, я хочу продовжувати подорожувати", — заявила вона.

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