Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вперше за кілька місяців з'явилася на публіці

Зірка позувала на червоній доріжці у сукні від Мaison Novague.

39-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі останнім часом дуже рідко з'являється на публіці, проте зірка серіалу "Величне століття" не змогла пропустити відкриття 76-го міжнародного кінофестивалю в Каннах. На килимовій доріжці вона з'явилася в розкішній чорній сукні від Мaison Novague з драпірованим ліфом без бретельок і чорною багатошаровою спіднице у підлогу з подовженим подолом.

Свій образ вона доповнила масивними сережками з каменями від Sеvignе, а довге руде волосся залишила розпущеним. Мер'єм позувала фотографам і виглядала дуже впевненою у собі.

Мер'єм Узерлі Фото: Getty

Шанувальники зірки зазначають, що виконавиця ролі Хюррем останнім часом додала у вазі, проте сама актриса з цього приводу особливо не хвилюється і продовжує демонструвати свої жіночні форми, віддаючи перевагу сукням із глибоким декольте та відкритими плечима.

Мер'єм прославилася на весь світ завдяки зйомкам у турецькому серіалі "Величне століття", де зіграла кохання всього життя султана Сулеймана. Якоїсь миті у неї стався нервовий зрив, і знаменитість пішла з проекту, де її замінили іншою актрисою.

Раніше Фокус писав, у чому на килимовій доріжці в Каннах були помічені Джордж та Амаль Клуні.