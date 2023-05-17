Принцеса Діана та Шерон Стоун. Топ-8 легендарних образів Канського кінофестивалю

Каннський кінофестиваль — це виставка моди та гламуру і так було з моменту заснування фестивалю, коли на червону доріжку виходили принцеси та найвідоміші особи у світі.

Важко уявити захід вишуканіший і водночас грайливий, тижня Каннський кінофестиваль. Французька Рів'єра накладає відбиток, а отже один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів відвідували не лише кінозірки, а й монархи, супермоделі, принцеси та інші знаменитості.

Адже Канський кінофестиваль був задуманий у 1939 році, а вперше проведений у 1946. І він завжди був шикарним та чарівним. Адже зірки позували не лише на червоних доріжках, а й проводили час на пляжах та розкішних ресторанах. Парад суконь на кінофестивалі, як відомо, є найгламурнішим цього сезону. У Каннах є суворе зведення негласних правил: ніяких шортів, тільки високі підбори та короткі спідниці небажані. Деякі з гостей порушили кодекс, наприклад, Мадонна, що роздяглася до конічного бюстгальтера Jean Paul Gaultier. Але інші, як принцеса Діана, чудово втілили в собі те, що люди уявляють собі, коли думають про справжню елегантність.

Фокус зібрав найкращі модні образи за минулі роки, які досі надихають гостей Канн.

Елізабет Тейлор, 1957

Елізабет Тейлор з'явилася на відкритті кінофестивалю Канна в 1957 році в компанії свого третього чоловіка, кінопродюсера Майкла Тодда.

Елізабет Тейлор та Майкл Тодд Фото: Getty Images

Тодд просував свій новий фільм "Навколо світу за 80 днів". А Елізабет продемонструвала весь блиск голлівудського шику. Своє вбрання вона доповнила діамантовою тіарою – подарунком від Тодда та хутряним манто. І тим сумніше знати, що щастя Ліз та Майкла тривало недовго. Вже 1958 року він загинув в авіакатастрофі.

Катрін Денєв, 1966

Французька кінодіва Катрін Денєв була музою багатьох дизайнерів та частою гостею Канського кінофестивалю.

Юна Катрін Денєв у Каннах Фото: Getty Images

У 1966 вона з'явилася в новаторській для тих часів блискучій сукні від Yves Saint Laurent. Ів Сен-Лоран створив сукню спеціально для Катрін і вона зробила її культовою.

Принцеса Діана, 1987

Принцеса Діана та принц Чарльз відвідали Каннський кінофестиваль у 1987 році. Для гала-вечора на честь британського актора сера Алека Гіннеса принцеса обрала блідо-блакитну сукню від улюбленого дизайнера Кетрін Вокер.

Принц Чарльз і принцеса Діана на кінофестивалі Канна в 1987 році Фото: Getty Images

Кетрін пізніше розповідала, що її на створення розкішного вбрання надихнула сукня Грейс Келлі з фільму "Впіймати злодія". "Це була данина поваги до однієї модної гламурної принцеси іншої", — розповідала Уокер.

Мадонна, 1991 рік

Культове вбрання, культова персона та культове фото.

Мадонна та її культовий образ Фото: Getty Images

Мадонна затьмарила всіх гостей кінофестивалю, коли вийшла на червону доріжку в одному лише бюстгальтері від Jean Paul Gaultier, трусиках із високою талією та атласною накидкою. Конусний бюстгальтер став одним із її фірмових нарядів.

Шерон Стоун, 1995

Шерон Стоун для прем'єри фільму "Нароспашку" ризикнула вибрати ризиковане вбрання від Valentino.

Шерон Стоун та її скандальне вбрання Фото: Getty Images

Її аталасна спідниця була розстебнута, а під нею виднілися розшиті бісером шорти. Це був той самий образ, який би засудили на манірному "Оскарі", але в розслаблених Каннах тільки вітали. Вбрання Стоун вважали "помірно скандальним".

Мілла Йовович, 1997

Мілла Йовович після фільму "П'ятий елемент" стала справжньою зіркою та підтвердила статус секс-символу. На червоній доріжці кінофестивалю Канна вона вирішила продовжити тематику фантастичного фільму і обрала "голу" сукню від Джона Гальяно.

Кріс Такер, Мілла Йовович та Люк Бессон на прем'єрі "П'ятого елемента" Фото: Getty Images

Хитромудрі прикраси зробили його відмінним від її знаменитого білого боді, яке вона носила у фільмі, і яке також створив Гальяно, але цитування було явним. "Немає нічого кінематографічнішого, ніж те, що вона привносить панк-естетику свого персонажа на червону доріжку", — говорила Тара Гонсалес, старший редактор відділу моди Harpers Bazaar.

Брюс Вілліс та Демі Мур 1997

Ще одна зіркова пара на червоній доріжці Каннського фестивалю у 1997 році привертала загальну увагу: закохані Брюс Вілліс та Демі Мур.

Поцілунок Брюса Вілліса та Демі Мур у Каннах Фото: Getty Images

На той час подружжя, яке прожило у шлюбі 11 років (з 1987 по 2000 рік), було на прем'єрі фільму "П'ятий елемент", яка відкривала фестиваль. Демі Мур була прекрасна з короткою стрижкою, лаконічною чорною сукнею та літнім пальто з червоними квітами.

Кейт Мосс та Джонні Депп, 1998

Кейт Мосс ще у 1990-х одягала вінтажне вбрання. Перш ніж це стало новим негласним правилом і модним явищем. У 1998 році, на прем'єрі фільму "Страх і ненависть у Лас-Вегасі" вона виглядала чудово в чорній сукні Jean Dessès 1950-х років з пір'ям. І її супроводжував найпопулярніший хлопець тих часів – Джонні Депп. Що ще потрібно, щоб зробити фурор.

Кейт Мосс і Джонні Депп на червоній доріжці кінофестивалю Канна Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього року 76-й Канський кінофестиваль проходитиме 12 днів, з 16 по 27 травня 2023 року.

Поряд із червоною доріжкою цього року відбудеться показ мод, оскільки Дуа Ліпа та Донателла Версаче готуються до анонсу свого High Summer. жіночої колекції "La Vacanza" 23 травня.

У Каннах вже відбулася перша прем'єра. Публіці показали новий фільм Джонні Деппа та Майвен Ле Беско "Жанна Дюбаррі". Джонні, який повернувся у велике кіно після суден із колишньою дружиною, на червоній доріжці вітали оваціями, а П'єр Рішар позував разом із ним.

Також Фокус зібрав найефектніші образи першого дня Канського кінофестивалю 2023 року.