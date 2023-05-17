"Золота" дівчинка. Меган Маркл отримала нагороду у вбранні за 12 тисяч доларів

Найдорожчим предметом на Сассекській герцогині став браслет Cartier Love, який належав покійній принцесі Діані.

Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі повернулись до світського життя. 41-річна герцогиня Сассекська прибула до Нью-Йорка на церемонію вручення нагород Women of Vision у "золотому образі" вартістю в недорогий автомобіль. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл здобула престижну нагороду Women of Vision за "відстоювання інтересів жінок і дівчаток". Також на сайті сказано, що вона є "феміністкою, поборницею прав людини та гендерної рівності та взірцем для наслідування у всьому світі".

Також там згадано, що Меган — пристрасний захисник прав сім'ї та інвестор у компанії, що динамічно розвиваються, засновані жінками. І зазначено, що вона "одна з наймогутніших та найвпливовіших жінок у світі".

Нагороду Меган вручила відома феміністка Глорія Стайнем. Супроводжували герцогиню на її тріумф її чоловік принц Гаррі та її мати Дорія Регланд.

Оскільки це був перший публічний вихід Меган у світ вперше за довгий час, вона ретельно вибирала своє вбрання. На герцогині була золота сукня Ideal Universe за 1850 доларів від колумбійського дизайнера Джоанни Ортіс. Її вбрання любить дружина близького друга Гаррі — Начо Фігераса, а також Гвінет Пелтроу, з якою Меган зустрічалася днями.

Меган Маркл вибрала ефектний образ для виходу у світ Фото: Getty Images

Образ Меган доповнила модними "голими" туфлями від Tom Ford за 1350 доларів і клатчем Carolina Herrera Metropolitan Insignia за 1100 доларів.

Але найдорожчими у її образі стали коштовності. Зокрема, браслет Cartier Love, який, як кажуть, належав принцесі Діані. Його вартість — близько восьми тисяч доларів. Втім, модні експерти вважають, що якщо це справді браслет Діани, то він уже має статус культового, а отже, може коштувати й 150 тисяч доларів. Оскільки все, що належало Діані, миттєво зростає в ціні, навіть її старі сукні.

Як завершальний штрих Меган додала до свого образу недорогі сережки-кільця J. Crew.

До речі, захід проходив у Ziegfeld Ballroom на Мангеттені. Вхідний квиток на захід коштував — 1500 доларів, а резерв цілого столика — мінімум 15 тисяч доларів.

А у своїй промові Меган сказала: "Ніколи не пізно почати. Ви можете бути провидцем свого власного життя. Ви можете намітити шлях, на якому те, що ви повторюєте у своїх щоденних актах служіння, у доброті, у захисті, у благодаті та у справедливості, стане тим самим, що буде визнано наступною хвилею жінок, як молодих, так і старих, хто також обере цей момент, щоб приєднатися до руху і втілити наше бачення справедливого світу в реальність", — трохи процитувавши коронаційну промову королеви Єлизавети, яка відзначала, що служитиме нації.

На церемонії вручення нагород Меган з'явилася в прикрасах принцеси Діани Фото: Getty Images

Після церемонії принц Гаррі та Меган Маркл із Дорією Регланд відбули на таксі у супроводі охоронців.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі та Меган Маркл несподівано відвідали центр для підлітків у Санта-Барбарі.