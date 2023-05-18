Кейт Міддлтон була "зла" на королеву Каміллу та не зробила перед нею реверанс, — джерело

Принц та принцеса Уельські "не оцінили" список запрошених гостей на історичну подію 6 травня 2023.

Кейт Міддлтон відмовилася зробити реверанс перед королевою Каміллою після коронації Чарльза ІІІ. Про це пише New York Post.

Королівський біограф Том Бавер стверджував, що дружина принца Уельського була "розлючена" на новокороновану персону через список гостей на коронації британського монарха 6 травня 2023 і відмовилася зробити реверанс, покидаючи Вестмінстерське абатство.

Фахівець заявив, що Кетрін Міддлтон та її чоловік, 40-річний принц Вільям, були незадоволені, тому що принцеса змогла запросити лише чотирьох членів своєї родини, а від Камілли були присутні 20 осіб.

Автор також розповів, що люди, які допомогли змінити образ Камілли з "коханки короля" на королеву, також були відсторонені від гучної історичної події.

"Камілла привела на коронацію двадцять Паркер-Боулзів, і було лише чотири Міддлтони", — сказав Бавер у шоу, пізніше підтвердивши, що брату і сестрі Міддлтон не дозволили приводити своїх партнерів.

Родина Уельських на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

"Якщо ви подивитеся на кадри коронації, коли король і королева залишають трони та прямують до виходу з Вестмінстерського абатства, ви побачите, що всі вклоняються королю та роблять реверанси, і ніхто не поворухне ні кінцівкою, м’яз, коли Камілла проходить", — зазначив біограф.

"І це тому, що вони були злі на Каміллу", — додав він.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty

Нагадаємо, принцеса Шарлотта не зробила реверанс перед королевою Каміллою на коронаційному концерті Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про одкровення Кейт Міддлтон щодо її закоханості у принца Вільяма.