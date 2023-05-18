Інша наречена. Що відомо про сестру принцеси Діани, яку хотіли видати заміж за Чарльза

Старша сестра Діани, леді Сара Спенсер могла стати принцесою замість сестри, а потім і королевою, але вона вийшла заміж за коханого.

Принц Чарльз одружився з Діаною Спенсер зі стародавнього і шановного роду графів Спенсерів. З того ж роду, але іншої гілки був сер Вінстон Черчилль. Але спочатку за дружину спадкоємцю британського престолу пророкували іншу дівчину Спенсер – леді Сару, старшу сестру Діани. Але вона вибрала шлюб з кохання. Про це пише Daily Mail.

Про цю любовну історію в гучному серіалі "Корона" згадується побіжно, а сестри Діани не надто публічні особи. Але довгий час ходили чутки, що леді Сара була зла на Діану, бо нібито вона відбила в неї нареченого. Але біограф Діани, Ендрю Мортон, запевняв, що це не так. Сестри були близькі, і Сара часто супроводжувала Діану у закордонних поїздках.

Леді Сара та принцеса Діана

Проте день весілля Діани міг стати днем королівського весілля для леді Сари, якби вона розіграла свої карти по-іншому. Деякий час вона була в центрі чуток про плани заручин Чарльза наприкінці 1970-х років.

Батько Діани, Едвард Джон "Джонні", 8-й граф Спенсер і віконт Олторп був одружений з Френсіс Рут Рош, молодшою дочкою 4-го барона Фермоя. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві. У пари було п'ятеро дітей: Сара, Джейн, Джон, Діана та Чарльз, нинішній граф Спенсер.

Їхній син Джон помер через десять годин після народження, а шлюб, судячи з чуток, був нещасливим. Френсіс після розлучилася з чоловіком. А мачуху діти не злюбили. Принцеса Діана потім каялася в цьому.

Принц Чарльз спочатку познайомився з леді Сарою. І вони були досить близькі. У 1977 році вони разом їздили на полювання, а сама Сара навіть збирала газетні вирізки зі згадкою себе та принца, щоб після "показати онукам". У 1978 році вони разом із Чарльзом з'їздили на лижний курорт Клостерс у Швейцарії. А після 22-річна леді Сара сказала журналістам, що хоч це і була чудова відпустка, але про заручини не може бути й мови.

Леді Сара Спенсер та принц Чарльз на матчі по поло Фото: Getty Images

"У мене немає шансів вийти за нього заміж. Я не закохана в нього. І я б не вийшла заміж за того, кого не люблю, будь він сміттярем або королем Англії. Якби він попросив мене, я відмовила б йому. Я вийду заміж тільки за коханням", — на той час Чарльз вже був знайомий з Діаною. І пізніше Сара жартувала перед їхнім весіллям, що стала "амуром", звівши їх разом.

Коли шлюб Чарльза та Діани розпався, леді Сара часто супроводжувала свою сестру в офіційних візитах як одну з її фрейлін. Після смерті Діани леді Сара стала президентом Меморіального фонду Діани, принцеси Уельської, перш ніж він закрився у 2012 році.

Принцеса Діана з сестрами та директором школи (у центрі): у синьому костюмі – леді Джейн, у сірому костюмі – леді Сара Фото: Getty Images

Вона та її сестра Джейн Феллоуз підтримували принців Гаррі та Вільяма після смерті їхньої матері. І вона супроводжувала тіло сестри з Парижа до Англії.

Леді Сара Спенсер вийшла заміж за коханням, як і обіцяла, за Ніла Маккоркодейла, сина відомого шотландського спортсмена. Чарівну церемонію провели у церкві Святої Марії у Грейт-Брінгтоні неподалік сімейного маєтку Спенсерів 17 травня 1980 року. І на леді Сарі була знаменита тіара Спенсерів, яку пізніше на своє весілля одягне Діана.

Пара одружена і донині, у них троє дітей: Емілі, Селія та Джордж. Сара та Ніл живуть у Лінкольнширі.

Леді Сара була присутня на весіллі племінника, принца Вільяма, і Кейт Міддлтон. А також на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Леді Сара на весіллі принца Гаррі

Нагадаємо, раніше померла тітка принцеси Діани, Мері Рош. Журналісти думали, що принци Вільям і Гаррі зустрінуться на похороні близької родички, але цього не сталося.