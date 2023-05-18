Крістіан Лубутен, автор найбажаніших туфель у світі, відкрив готель у Португалії

Бутік-готель знаходиться в курортному селі, а ніч в одному з 13 номерів коштуватиме 500 доларів.

Крістіан Лубутен, чиї черевики з червоною підошвою є предметом бажання модниць по всьому світу, втілив свою давню мрію в життя і відкрив готель. Про це пише Daily Mail.

Чарівний готель Vermelho розташований у самому серці Мелідеса, невеликого прибережного села в португальському регіоні Алентежу.

Дизайнер заповнив готель "антикваріатом та предметами, які він збирав довгі роки".

Крістіан Лубутен відкрив готель у Португалії

Назва Vermelho походить від культового відтінку червоного кольору, що покриває підошву взуття дизайнера.

Крістіан Лубутен, який заснував свій однойменний бренд у Парижі у 1992 році, каже: "Я зрозумів, що багато людей мріють спроєктувати або володіти готелем. Мені подобається втілювати свої мрії в реальність. Ось чому народився "Вермелью".

Загалом у готелі Лубутена 13 номерів, ніч обійде 500 доларів. За словами дизайнера, він уперше відвідав Мелідес десять років тому і був зачарований "мрійною атмосферою соснового лісу біля села та унікальною красою сонячного світла в лагуні".

Він купив і відновив рибальську хатину у селі та з того часу повертався туди кожен червень, щоб створити свою колекцію зимового взуття.

Крістіан Лубутен відкрив готель у Португалії

Лубутен пожартував, що тепер, коли він має власний готель, він може нарешті спустошити своє сховище, забите антикваріатом та предметами мистецтва.

При будівництві Vermelho він заручився допомогою архітектора Мадалени Кайадо, з якою він співпрацював у проєкті свого будинку в Лісабоні, який знаходиться трохи більше ніж за годину їзди на північ від Мелідеса.

А грецький художник Костянтин Каканіас прикрасив стіни люксу на другому поверсі готелю.

Барна стійка у ресторані готелю покрита сусальним золотом, а стіни прикрашені знаменитою плиткою португальської.

Рестораном готелю керує шеф-кухар Давид Абреу, який спеціалізується на традиційних португальських стравах на кшталт рагу з дикого кабана.

Нагадаємо, раніше на продаж виставили острів, яким надихалася Агата Крісті під час написання своїх романів.

На острові, куди можна дістатися лише під час відливу, є готель, вертолітний майданчик та котедж, де творила знаменита письменниця.