Емілі Ратаковскі показала ідеальний діловий ансамбль на травень-червень 2023 (фото)

Знаменитість зробила ставку на ефектний блейзер.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний діловий ансамбль на травень-червень 2023. Про це пише Daily Mail.

Письменницю польсько-єврейського походження помітили на весняній прогулянці в Нью-Йорку.

Емілі була в зеленому вініловому блейзері, який вона одягла поверх білого кроп-топа та чорних штанів, коли виходила на денну прогулянку.

Колишня акторка також носила пару чорних туфель на підборах з інкрустованими стразами ремінцями. Авторка книги "Моє тіло" прикрила очі від сонця парою чорних сонцезахисних окулярів у стилі ретро.

Її також помітили, як вона носила на плечі коричневу шкіряну сумку, а в руці тримала мобільний телефон. Ратаковскі уклала своє темне волосся та чубчик у пряму зачіску.

Емілі Ратаковскі

Молода мама мала мінімальний макіяж, щоб підкреслити риси обличчя та продемонструвати свою природну красу. Зірка подіумів сяяла з персиково-рожевими рум’янами на щоках.

Напередодні її помітили з маленьким Сильвестром, коли вони насолоджувалися спокійною прогулянкою містом.

Нагадаємо, Олівія Вайлд серйозно образилася на Емілі Ратаковскі після її поцілунку з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про ідеальний купальник на літо 2023, який продемонструвала Емілі Ратаковскі.