Наомі Кемпбелл у розкішній сукні з'явилася на гала-концерті Women's Stories

Зірка подіумів продемонструвала блискучій образ.

Британська модель Наомі Кемпбелл відвідала гала-концерт Women's Stories у готелі du Cap-Eden-Roc в Антібі, Франція. Зірковий захід було проведено у співпраці з Міжнародним кінофестивалем Red Sea та журналом Vanity Fair у розкішній п'ятизірковій залі, де нещодавно проходило весілля Софії Річі. Про це пише Daily Mail.

Супермодель виглядала неймовірно в блискучій сукні зі срібною бахромою та чорним бантом навколо талії. Волосся вона зібрала у високий хвіст і підкреслила свою природну красу сяючою палітрою макіяжу. 52-річна легенда індустрії моди доповнила свій ансамбль парою чорних туфель на шпильці, срібними сережками-кільцями та клатчем.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз Наомі поєднує свою модельну кар'єру з материнством. Минулого року вона народила першу дитину.

В інтерв'ю журналу People Наомі сказала: "Є багато речей [я все ще хочу досягти], але зараз я дуже щаслива у своєму житті. Я хочу бути відкритою та ділитися тим, чим ніколи раніше не [ділилася]".

Відомо, що Наомі готується викладати основи моделінгу в рамках нового курсу MasterClass і вона розповіла, що хоче допомогти молодим моделям-початківцям досягти успіху.

Також Фокус писав, що Наомі Кемпбелл показала поодинокі кадри своєї єдиної дочки.