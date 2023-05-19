Прісцилла Преслі хоче бути похованою поруч з Елвісом Преслі

Дружина покійного музиканта судиться з онукою через багатомільйонний спадок.

77-річна американська акторка Прісцилла Преслі хоче бути похованою поруч зі своїм чоловіком Елвісом Преслі. Про це пише TMZ.

Знаменитість попросила, щоб її поховали поруч з легендарним співаком, попри те, що він зараз перебуває між могилами обох своїх батьків.

Повідомляється, що 77-річна Прісцилла звернулася з проханням під час тривалої суперечки зі своєю онукою, 33-річною Райлі Кіо, щодо багатомільйонного маєтку в Грейсленді.

Попри те, що вона була втягнута в судову битву, Прісцилла подала прохання, щоб її поховали поруч з Елвісом у його легендарному маєтку в Мемфісі.

Джерела повідомили виданню, що прохання Прісцилли було миттєво відхилено, оскільки це передбачало перенесення надгробків його батьків, і вона "відступила".

Прісцилла та Елвіс Преслі з донькою Лізою Марі Фото: Getty Images

Прісцилла сказала: "Хоча я не планую найближчим часом нікуди їхати. Моя родина і я хочу, щоб мене поховали разом із моєю донькою та коханням мого життя, коли прийде час. Ми цінуємо любов усіх шанувальників".

Прісцилла оскаржила заповіт Лізи Марі лише через два тижні після її смерті в січні у віці 54 років. Заповіт передає контроль над Promenade Trust Лізи Марі її дочці Райлі.

33-річна Райлі, яка, як повідомляється, була розлючена, коли її бабуся звернулася до суду, щоб оскаржити заповіт, не подала заперечень проти виклику Прісцилли.

Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Адвокати заявили, що жінки вже досягли мирової угоди щодо другого трасту, що стосується страхових полісів Лізи Марі, на загальну суму 35 мільйонів доларів.

Нагадаємо, єдина донька Елвіса Преслі Ліза Марі померла на початку 2023 року.

Також Фокус писав про виступ Прісцилли Преслі на поминальній службі за її донькою.