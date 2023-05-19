Зірковий стоматолог пояснив, що сталося із зубами Джонні Деппа

Голлівудський актор здивував публіку своєю появою на червоній доріжці кінофестивалю в Каннах.

Зірковий стоматолог Майкл Апа пояснив, чому зуби Джонні Деппа наразі виглядать так, ніби вони гниють. Про це пише Page Six.

Попри те, що шанувальники вважають, що зуби Джонні Деппа "гниють" у роті, відомий доктор Апа розповідає, що це простий випадок "агресивного" зносу.

"Він зношується, що накопичується протягом життя", — пояснює Апа.

"Іноді ми бачимо це у 30-річних у дуже агресивних випадках, а іноді ми бачимо це у таких випадках, як Депп", — каже він про голлівудського актора.

Джонні Депп на Каннському кінофестивалі-2023 Фото: Getty Images

Апа, який стоїть за усмішками Кендалл Дженнер, Саймона Ковела та інших знаменитостей, вважає, що пристрасть Деппа до еспресо та сигар винна в "забруднених" зубах, які, за його словами, ймовірно, не чистили "роками".

Знавець зубів пропонує зірці "Піратів Карибського моря", "справді добре почистити", щоб покращити оптику свого рота. Щоб зменшити знос, Apa рекомендує порцелянові вініри.

"Я б зробив вініри, тому що йому потрібно відновити прикус", — пояснює лікар. "Він так сильно понищив зуби".

Джонні Депп Фото: Getty Images

Нагадаємо, у мережі "гуляють" фото зіпсованих зубів Джонні Деппа.

Також Фокус писав про показ нового фільму Джонні Деппа на Каннському кінофестивалі-2023.