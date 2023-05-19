Шон Пенн у компанії брюнетки зʼявився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023 (фото)
Режисер представив свою нову картину "Чорні мухи".
62-річний американський актор та режисер Шон Пенн вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023. Про це пише Daily Mail.
Колишній чоловік Мадонни позував під час показу картини "Чорні мухи" на 76-му щорічному кінофестивалі у Франції. Дворазовий володар "Оскара" зʼявився з колегою по фільму Майклом Піттом і режисером Жаном-Стефаном Совером.
До Шона також приєдналася 36-річна акторка Ракель Нейв, яка була у розкішній чорній сукні. Вона новачок у цій індустрії, відзначилась акторськими ролями у фільмі Абеля Феррари 2014 року "Ласкаво просимо до Нью-Йорка" та одному епізоді NBC "Закон і порядок: SVU" у 2019 році.
Нейв делікатно поклала руку на плече Пенна, коли вони позували для сотень фотографів, які зібралися на французькому фестивалі.
62-річний режисер та актор був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою та краваткою.
Це сталося після того, як у четвер на півдні Франції відбулася прем’єра нового фільму Шона Пенна "Чорні мухи" у змаганні за найвищу нагороду — "Золоту пальмову гілку".
Нагадаємо, Шона Пенна "зловили" папараці з колишньою дружиною.
Також Фокус писав про спогади Шона Пенна щодо його візиту до Росії.