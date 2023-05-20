Девід Бекхем подарував королю Чарльзу ІІІ баночку меду (фото)

І королівська родина Великобританії, і легендарний футболіст займаються бджільництвом.

48-річний британський футболіст Девід Бекхем подарував королю Чарльзу ІІІ баночку меду. Про це легендарний спортсмен повідомив у своєму Instagram з майже 80 млн підписників.

"Честь провести час з Його Величністю Королем, коли він вручив премію королеви Єлизавети II за британський дизайн 🇬🇧 … Плюс подарунок — мій домашній мед для Його Величності 🐝 виявляється, ми розділяємо любов до бджільництва 🍯", — прокоментував зустріч з монархом чоловік Вікторії Бекхем.

Під час заходу легенда футболу подарував старшому сину покійної королеви Єлизавети ІІ баночку домашнього меду, який він називає своєю "липкою штукенцією". Чарльз ІІІ, який, як повідомляється, тримав бджолині вулики навколо своїх королівських маєтків, подякував колишній футбольній зірці та сказав: "Нам доведеться зробити обмін".

Інтерес Девіда Бекхема до бджіл почався, коли він був вдома з родиною під час пандемії 2020 року, повідомляє Vogue. Під час карантину він встановив вулики в сімейному маєтку в Англії.

Девід Бекхем та король Чарльз ІІІ

Королівська родина Великобританії також по-особливому ставиться до бджіл. У Єлизавети ІІ були вулики з комахами, а після її смерті Чарльз ІІІ особисто повідомив їх про зміну їхнього господаря.

Девід Бекхем та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, про що говорили Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу після коронації 6 травня 2023.

Також Фокус писав про плани короля Чарльза ІІІ вирушити до Румунії — на батьківщину Дракули.