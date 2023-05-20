Погоня за принцом Гаррі та Меган Маркл сталась, бо вони не змогли оплатити готель, — джерело

Королівська пара ледь не повторила трагічну долю принцеси Діани, втікаючи від папараці в Нью-Йорку.

Автомобільна погоня за принцом Гаррі та Меган Маркл сталась, оскільки герцоги не змогли заплатити за готель. Про це пише Page Six.

Як повідомляє інсайдер, королівська пара нібито вимагала від Carlyle — улюбленого готелю покійної принцеси Діани — надати їм номер зі знижкою для їхнього візиту до Нью-Йорка в той день.

Згідно з джерелами в правоохоронних органах, керівники закладу відмовилися, тому пара залишилася в будинку друга у Верхньому Іст-Сайді.

Але коли папараці почали стежити за ними, це була "невпинна погоня, яка тривала понад дві години", адже син короля Чарльза ІІІ та його дружина не хотіли "вести" фотографів до дому свого друга та розкривати, де вони залишалися.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Джерело в правоохоронних органах Нью-Йорка повідомило: "Вони повинні були просто заселитися в готель для безпеки всіх. Натомість вони не змогли заплатити та хотіли безкоштовного місця проживання".

"Якби вони просто заплатили й отримали готель, ця нібито "небезпечна" погоня папараці по місту ніколи б не сталася. Їх би відвезли назад до "Carlyle", сфотографували б, як вони заходять усередину, і на цьому все б закінчилося".

Принц Гаррі та Меган Маркл у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Зазначимо, що вартість номеру в улюбленому готелі принцеси Діани в Нью-Йорку коливається від 1240 до 6000 доларів за ніч.

Нагадаємо, таксист, який віз принца Гаррі та Меган Маркл, розповів свою версію інциденту.

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