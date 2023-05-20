52-річна Наомі Кемпбелл відвідала Каннський кінофестиваль-2023 у сміливому образі (фото)

Зірка подіумів зʼявилася на показі нового фільму з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях.

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023 у сміливому образі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження обрала для відвідування премʼєри нового фільму Мартіна Скорсезе сміливу сукню в підлогу з вирізами спереду та збоку, що підкреслювало її підтягнуту фігуру.

На ногах знаменитості були лаконічні туфлі в тон основного наряду. Волосся Наомі було укладене легенькими хвилями. А в ролі аксесуарів вона обрала діамантовий браслет.

Доповнивши свій вечірній ансамбль, Наомі одягла прозору рожеву пухнасту накидку зі шлейфом.

Супермодель прибула в Канни, щоб відвідати прем’єру картини "Вбивці місячної квітки", який розповідає про жахливу історію "панування терору", внаслідок якого загинули два десятки корінних американців.

Наомі Кемпбелл у Каннах-2023 Фото: Getty Images

У головній ролі Леонардо Ді Капріо, а також Роберт Де Ніро в ролі скотаря Вільяма Гейла, який є дядьком персонажа Ді Капріо Буркхарта.

Наомі Кемпбелл у Каннах-2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього ж дня на червоній доріжці в Каннах зʼявилася Кейт Бланшетт у компанії свого старшого сина.

Також Фокус писав про ефектну появу Сальми Хаєк на премʼєрі нового фільму Мартіна Скорсезе.