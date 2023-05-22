Шер, котра відсвяткувала 77-річчя, розповіла, як сприймає свій вік

Шер не знає, коли відчує себе старою.

Американська легенда музики Шер відзначила своє 77-річчя, і з цього приводу поділилася у Twitter роздумами щодо дати у паспорті та ставлення до віку.

"Добре, хтось, будь ласка, скажіть мені, коли я відчую себе старою. Це смішно. Я постійно чую ці цифри, але, чесно кажучи, не можу їх зрозуміти. Що робити? У мене дислексія, і мені важко", – написала вона у соцмережі. Також артистка подякувала всім, хто дочитав пост, зазначивши, що Twitter для неї складніше, ніж TwittВot.

Фото: Twitter Cher

На вечірці з нагоди дня народження Шер була одна без пари. Однак, за словами друзів, співачка не має нестачі у шанувальниках. Лише кілька тижнів тому вона розлучилася зі своїм молодим бойфрендом, 37-річним Олександром Едвардсом, але близькі до неї люди кажуть, що вони досі відчувають сильні почуття один до одного.

Джерело з оточення Шер розповіло журналістам, що легендарна виконавиця (уроджена Шерілін Саркісян) час від часу зустрічалася з Олександром, викликаючи чутки про можливе возз'єднання.

"Шер мінлива. І щохвилини вона змінює свою думку. Насправді вона дійсно дбає про себе, і тепер, коли вона ближче до своїх дітей, вона хоче більше стабільності у своєму житті. Хоча зараз це не так, ніхто з її найближчого оточення не здивується, побачивши їх знову разом", – наголосив інсайдер.

Описуючи підготовку вечірки, друг зірки додав:

"Її головна дизайнерка прикрас та свічок Лорі Родкін сподівалася влаштувати приватну вечірку з деякими з найближчих друзів Шер, її дітьми, її сестрою Джорджанною Лап'єр та її чоловіком, а також із різними друзями, які в неї завжди були".

Хто з пари ініціював розрив після шести місяців знайомства, досі неясно. Незважаючи на численні чутки, закохані не були заручені. Чутки про це з'явилися після того, як артистка показала масивну діамантову каблучку, яку Едвардс подарував їй на Різдво.

Шер двічі розлучена та має 53-річного сина-трансгендера Чаза Боно, від її покійного колишнього чоловіка Сонні Боно, який помер у 1998 році у віці 62 років. Сонні зазнав тяжких травм, катаючись на лижах. А з 1975 по 1978 рік Шер була одружена з покійним співаком Греггом Оллманом, котрого не стало у 2017 році у віці 69 років.

Раніше Фокус писав, що Шер анонсувала світове турне наприкінці 2023 року.