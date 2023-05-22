79-річний Роберт Де Ніро офіційно представив свою кохану (фото)

В актора та його дівчини Тіффані Чен нещодавно народилася перша спільна дитина.

79-річний американський актор Роберт Де Ніро вперше офіційно представив свою кохану Тіффані Чен. Про це пише TMZ.

Голлівудський актор і його дівчина відвідали вечірку Vanity Fair x Prada на Каннському кінофестивалі-2023 в готелі дю Кап-Еден-Рок у Франції.

На вечірці на Лазуровому узбережжі пара, у якої нещодавно народилася спільна дитина, донька Джіа Вірджинія Чен Де Ніро, була одягнена в темні костюми: Де Ніро був у класичному чорному смокінгу, а Чен продемонструвала total-black образ із зеленою сумочкою на плечі та сонцезахисними окулярами.

Наразі актор перебуває в Каннах на прем’єрі свого останнього проєкту "Вбивці місячної квітки", який отримав дев’ятихвилинні овації під час щорічного кінофестивалю.

Раніше того ж дня Де Ніро позував на червоній доріжці зі своїми колегами, зокрема Леонардо Ді Капріо та Мартіном Скорсезе.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Де Ніро вперше розповів, що став батьком Джії під час зустрічі з ET Canada, де він виправив інтерв’юера, який запитував про його шістьох дітей, сказавши, що у нього "насправді сім". В актора є ще шестеро дітей від попередніх стосунків.

Тренерка Тіффані Чен та зірка фільму "Таксист" познайомилися на зйомках картини "Стажер" та тривалий час приховували свої романтичні стосунки.

Роберт Де Ніро Фото: Getty Images

Нагадаємо, Роберт Де Ніро відправився на прогулянку із старшим сином.

Також Фокус писав про перше фото сьомої дитини 79-річного Роберта Де Ніро.