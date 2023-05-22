79-річний Роберт Де Ніро офіційно представив свою кохану (фото)
В актора та його дівчини Тіффані Чен нещодавно народилася перша спільна дитина.
79-річний американський актор Роберт Де Ніро вперше офіційно представив свою кохану Тіффані Чен. Про це пише TMZ.
Голлівудський актор і його дівчина відвідали вечірку Vanity Fair x Prada на Каннському кінофестивалі-2023 в готелі дю Кап-Еден-Рок у Франції.
На вечірці на Лазуровому узбережжі пара, у якої нещодавно народилася спільна дитина, донька Джіа Вірджинія Чен Де Ніро, була одягнена в темні костюми: Де Ніро був у класичному чорному смокінгу, а Чен продемонструвала total-black образ із зеленою сумочкою на плечі та сонцезахисними окулярами.
Наразі актор перебуває в Каннах на прем’єрі свого останнього проєкту "Вбивці місячної квітки", який отримав дев’ятихвилинні овації під час щорічного кінофестивалю.
Раніше того ж дня Де Ніро позував на червоній доріжці зі своїми колегами, зокрема Леонардо Ді Капріо та Мартіном Скорсезе.
Де Ніро вперше розповів, що став батьком Джії під час зустрічі з ET Canada, де він виправив інтерв’юера, який запитував про його шістьох дітей, сказавши, що у нього "насправді сім". В актора є ще шестеро дітей від попередніх стосунків.
Тренерка Тіффані Чен та зірка фільму "Таксист" познайомилися на зйомках картини "Стажер" та тривалий час приховували свої романтичні стосунки.
Нагадаємо, Роберт Де Ніро відправився на прогулянку із старшим сином.
Також Фокус писав про перше фото сьомої дитини 79-річного Роберта Де Ніро.