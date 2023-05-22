Донька Пола Вокера розповіла про знаки від покійного актора

У 2013 американський актор загинув в автокатастрофі у віці 40 років.

Єдина донька покійного Пола Вокера Мідоу розповіла про сигнали від нього. Про це пише Page Six.

24-річна модель зізналася, що вона отримує сигнали від свого покійного батька, актора Пола Вокера майже через 10 років після його трагічної смерті.

Пол Вокер, відомий за роллю Браяна О’Коннера у франшизі "Форсаж", загинув в автокатастрофі у 2013 році. На момент смерті йому було 40 років. Єдиній дитині знаменитості тоді було 15 років.

Нещодавно Мідоу сказала, що вона все ще має особливий зв'язок зі своїм покійним батьком.

"Для мене це числа, чотири і сім — улюблені числа мого тата", — сказала вона.

"І я клянусь, щоразу, коли я сумніваюся в чомусь або коли я сперечаюся з кимось чи чимось, я починаю бачити чотири та сім всюди. Тому я завжди знаю, що це він".

Мідоу Вокер

"Навіть учора був момент, а потім почали дзвонити годинники. І я подумала: "Добре, все добре, все буде добре", — додала 24-річна Мідоу.

Нещодавно дівчина пішла стопами свого знаменитого батька, знявшись в епізодичній ролі в 10-й частині франшизи "Форсаж".

"Для мене це дуже хвилююче, і він був би вражений, що це відбувається", — зізналась спадкоємиця актора.

Мідоу Вокер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Мідоу Вокер розповіла, яким способом пригадує голос батька.

Також Фокус писав про зворушливий знімок Пола Вокера з його єдиною донькою.