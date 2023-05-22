Dior відтворили для Наталі Портман кутюрний силует Junon 1949 року

Наталі Портман була у відтвореній сукні Christian Dior 1949 року, представленій у The Met.

41-річна американська акторка Наталі Портман відвідала 76-й Каннський кінофестиваль, де відбулася прем'єра її фільму "Май, грудень". Для появи на червоній доріжці вона обрала блискучу сукню від Christian Dior кінця 1940-х років. Оригінальна сукня є частиною колекції The Costume Institute в Метрополітен-музеї. Про це пише Yahoo.

Прикрашена коштовностями сукня, яку Наталі Портман одягла на прем'єру свого останнього фільму, була натхненна твором, гідним музею. Сукня без бретельок кольору слонової кістки мала об'ємну спідницю з пелюстками із синім камінням.

Наталі Портман та Чарльз Мелтон Фото: Getty Images

Згідно з виданням Women's Wear Daily, дизайнерська сукня була натхненна сукнею "Юнон" з осінньо-зимової колекції Christian Dior 1949-1950 років. На веб-сайті музею говориться, що початковий дизайн Dior був відсиланням до Юнони, римської богині, що найближче нагадує грецьку богиню Геру. Метрополітен вважає "Юнон" та іншу сукню того ж року "Венера" двома з "найбажаніших його моделей".

Портман поєднувала свою версію сукні з туфлями на платформі та сережки з діамантами. Акторка вийшла на червону доріжку зі своїми колегами за фільмом "Май, грудень" Чарльзом Мелтоном, Джуліанною Мур та Корі Майклом Смітом.

Нагадаємо, 41-річна Наталі Портман продемонструвала фігуру у чорній міні-сукні.

Раніше Фокус писав про вихід Наталі Портман на публіку в образі українки.